Дом для уток спустили на воду на Ядреевском пруду в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Каждый год традиционно в Мытищах спускают дом для уток на Ядреевском пруду. Мероприятие провели муниципальные депутаты вместе с эколятами.

Депутатский корпус, жители округа и эколята поучаствовали в спуске дома для уток на воду Ядреевского пруда. Сюда каждый год прилетают кряквы и выводят свое потомство. А все жители округа наблюдают за жизнью пернатых с берега, который полностью благоустроили в прошлом году. Здесь для жителей сделали новые тропинки, лавки и качели.

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