Дом для переселенцев из ветхого фонда в Поварове достроят в 2024 году | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:17 Дом для переселенцев из ветхого фонда в Поварове достроят в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Продолжается строительство жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Локомотивный в поселке Поварово. Готовность объекта достигла 85%, сдать его планируют к третьему кварталу 2024 года.

Ход выполненных работ на строительной площадке проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. Строители завершили работы по фасаду и кровле и уже приступили к подведению инженерных коммуникаций и чистовой отделке помещений. Также на 70% завершено благоустройство прилегающей территории, установлены игровые и спортивные элементы.

Реклама

«Продолжаем реализовывать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на территории нашего округа. Очень важно ускориться в этом направлении, чтобы жители в ближайшее время переехали в комфортные квартиры. Отмечу, что под переселение в микрорайон Локомотивный в Поварово заключены контракты на все 96 квартир», — сказал Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Администрация Солнечногорска приобретает жилье для переселенцев в строящихся домах и на вторичном рынке. Также с 2024 года жители аварийного фонда могут воспользоваться льготным сертификатом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».