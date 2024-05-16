Дом для переселенцев из ветхого фонда в Поварове достроят в 2024 году | 360°

16 мая 2024, 14:17
Дом для переселенцев из ветхого фонда в Поварове достроят в 2024 году
Продолжается строительство жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Локомотивный в поселке Поварово. Готовность объекта достигла 85%, сдать его планируют к третьему кварталу 2024 года.
Ход выполненных работ на строительной площадке проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. Строители завершили работы по фасаду и кровле и уже приступили к подведению инженерных коммуникаций и чистовой отделке помещений. Также на 70% завершено благоустройство прилегающей территории, установлены игровые и спортивные элементы.
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«Продолжаем реализовывать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на территории нашего округа. Очень важно ускориться в этом направлении, чтобы жители в ближайшее время переехали в комфортные квартиры. Отмечу, что под переселение в микрорайон Локомотивный в Поварово заключены контракты на все 96 квартир», — сказал Сорокин.
Администрация Солнечногорска приобретает жилье для переселенцев в строящихся домах и на вторичном рынке. Также с 2024 года жители аварийного фонда могут воспользоваться льготным сертификатом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.
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