Дом для переселенцев из ветхого фонда построят в деревне Радумля

Жилой комплекс «Радость» строится в деревне Радумля под Солнечногорском. Для переселенцев из аварийного фонда там отведено порядка четырех тысяч квадратных метров жилплощади.

На объекте строят первую очередь из пяти монолитно-кирпичных корпусов. На двух корпусах уже завершают фасадные работы и остекление, также здесь смонтировали индивидуальные тепловые пункты и провели испытания систем отопления на герметичность.

В третьем корпусе тестируют лифты. Кроме того, специалисты подготовили площадки для благоустройства, котлован для многоуровневого паркинга и грунт под локальные очистные сооружения. Жилой комплекс также оснастят собственным водозаборным узлом.

«По договору застройки территории в жилой комплекс переедут переселенцы из аварийных домов деревни Радумли. Застройщик готов заключить договоры мены и купли-продажи с переселенцами из других населенных пунктов. Также у застройщика есть социальные обязательства по Радумльскому лицею», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.