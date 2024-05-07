Дом для переселенцев из ветхого фонда достроили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:23 Дом для переселенцев из ветхого фонда достроили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Застройщик ООО «Крост-Д» получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. В ближайшее время в него переедут 147 семей, проживающих в аварийном фонде.

Пятисекционное здание построили в рамках региональной программы по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». В помещениях выполнили внутреннюю отделку, установили сантехнику, электроплиты и пожарные извещатели.

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«Важно, что рядом есть вся необходимая инфраструктура — в шаговой доступности поликлиника, магазины, большая школа на 1100 мест, а 1 сентября заработает детсад на 320 ребятишек», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Дом построен с использованием системы технологий высокоскоростного индустриального строительства, разработанной в технопарке «Крост».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о помощи людям из ветхого жилья.

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