Дом для переселенцев из аварийных квартир достроят в Климовске в 2026 году

Жилой дом для переселенцев из аварийных помещений продолжают строить в Климовске. Уже во втором квартале 2026 года новоселье там отметят 383 человека.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, 17-этажный жилой дом будет рассчитан на 199 квартир разных площадей и планировок. Сейчас готовность работ составляет 75%. Специалисты монтируют коммуникации, ведут отделку помещений и благоустраивают территорию.

Во всех квартирах будет чистовая отделка. В подъездах будут работать лифты, в том числе подъемники для инвалидов. Во дворе установят детские площадки с мягким покрытием, зоны отдыха и парковку на 163 машины.

Работы ведут по госпрограмме под контролем стройнадзора.