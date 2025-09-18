Дом для переселенцев из аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Жуковском

В этом году туда планируют переселить 106 семей из восьми аварийных домов микрорайона Ильинка в Жуковском. Сейчас в новом доме завершают отделку внутренних помещений.

Руководитель муниципалитета Андроник Пак напомнил, что в Подмосковье до 15 октября действует программа по выдаче сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.

«Реализовать сертификат необходимо до 14 ноября», — добавил глава Жуковского.

Документ предоставляет возможность переехать в новое комфортное жилье в любом муниципальном образовании Подмосковья без ожидания переселения из аварийного дома. Обладатели сертификата могут приобрести квартиру в новостройках любого округа Московской области с отделкой или без отделки, а также в строящихся домах со сроком ввода в эксплуатацию до 2026 года. Программа действует с 1 июня.

А с 25 июля получить сертификат могут не только собственники жилья, но и граждане, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма. По словам Андроника Пака, в конце августа в Жуковском сертификаты получили семь таких семей — нанимателей аварийного жилищного фонда.

Подробности о программе можно узнать по телефону отдела жилищной политики администрации города Жуковского: +7 (495) 556-96-64.