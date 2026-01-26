Дом для переселенцев из аварийного жилья в Зарайске достроят в 2026 году

Дом с квартирами на для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить на Московской улице в Зарайске. Туда переедут 123 семьи. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.

Площадь четырехэтажного дома составит почти пять тысяч квадратных метров. Квартиры там будут сдавать с готовой отделкой.

На территории разместят детские площадки, места отдыха обустроят тротуары и проезды.

«Строительство первой очереди комплекса началось осенью 2025 года. Монолитные работы уже выполнены в полном объеме. Сейчас ведется кладка стен, устройство внутренней инженерии. Общая площадь здания — почти семь тысяч квадратных метров», — сказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.

В здание переедут 123 семьи из 25 аварийных домов.

Строительство ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».