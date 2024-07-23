Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дмитрове построят к октябрю

Фото: Минстрой МО

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Дмитрове. Работы проводят в поселке Некрасовский в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент готовность объекта достигла 85%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На объекте идут внутренние работы по отделке и по инженерным коммуникациям. Одновременно подрядчик ведет работы по благоустройству прилегающей территории», — уточнили в ведомстве.

Квартиры в новостройке получат 220 семей — это 581 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах в микрорайоне Трудовая и на улице Свобода. Дом планируют сдать к октябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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