Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дмитрове достроят к концу года

Строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в поселке Деденево Дмитровского округа. Работы планируется выполнить до конца года.

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход работ, котрые ведет управление капстроительства Дмитровского городского округа. Шестиэтажный многоквартирный дом возводят для переселения жителей по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Строители завершили возведение надземной части здания, монтаж наружных инженерных сетей. Проводится благоустройство прилегающей территории, идет устройство внутренних инженерных систем, отделочные и пусконаладочные работы.

Квартиры в шестиэтажке получит 41 семья. Это жители аварийных и ветхих домов № 9 и 10 на улице Больничной, № 19 на Вокзальной и № 7 во втором Московском переулке.

Готовность объекта оценили в 94%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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