Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в талдомских Вербилках к концу года | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 22:15 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в талдомских Вербилках к концу года Дома для жителей талдомских Вербилок построят к концу года Источник фото: Евгений Рой

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Продолжается возведение многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в поселке Вербилки Талдомского городского округа. Завершить работы планируется в четвертом квартале этого года.

Подрядчик уже завершил армирование вертикальных конструкций первой секции дома и приступил к заливке бетоном.

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«Это будет четырехсекционный и четырехэтажный дом на сто квартир. Все квартиры сдадим с полной отделкой. На объекте работает четыре единицы техники, 35 рабочих, пять инженерно-технических работников», — рассказал главный инженер фирмы-подрядчика Дмитрий Гарити.

К концу года новоселье в новых квартирах отпразднуют жители 17 аварийных домов поселка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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