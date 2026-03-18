Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в округе Воскресенск

В городе Белоозерский готовятся к началу строительства многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Работы проведут в рамках народной программы «Единой России», разрешение на строительство уже выдано.

Новостройку планируют сдать до конца четвертого квартала 2027 года. Ключи от благоустроенных квартир получат жители 140 помещений общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров.

«В последние годы наблюдается положительная динамика в реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, что способствует улучшению качества жизни воскресенцев. За пять лет в округе расселено 198 жилых помещений, количество переселенцев — 455 человек», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.

Ранее в партии отчитались о работе в сфере жилищного строительства. В середине марта в Ростове-на-Дону прошел форум «Есть результат!», посвященный выполнению народной программы в области ЖКХ.