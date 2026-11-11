Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Климовске к 2027 году

В микрорайоне Климовск Подольска продолжается строительство 17-этажного дома для переселения жителей из аварийного жилья. В новостройке предусмотрено 215 квартир, которые передадут собственникам с готовой внутренней отделкой. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2027 года.

В доме на улице Южный смогут разместиться около 380 человек. Придомовую территорию благоустроят: здесь появятся детская площадка, спортивная зона с уличными тренажерами и места для отдыха. Для автомобилистов предусмотрят 180 парковочных мест, часть из них разместят на дополнительном участке рядом со зданием.

Сейчас строители возводят монолитные конструкции на уровне 12-го этажа, занимаются кладкой наружных стен и установкой окон. Общая готовность объекта составляет 37%.

Строительство ведется по госпрограмме в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Застройщиком выступает МКУ «Градостроительное управление». Контроль за ходом строительства осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.