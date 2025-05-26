Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Старой Купавне

Строительство еще одного дома для переселенцев из аварийного жилья завершили на улице Кирова в городе Старая Купавна Богородского округа. Туда переедут 54 семьи.

Как сообщили в региональном Минстрое, все квартиры в новом доме — с отделкой. На первых этажах также предусмотрели помещения для консьержей.

В зданиях обустроил комнаты для хранения колясок и подъемники для инвалидов. На территории установили детские площадки и спортивные комплексы.

Дом построили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В него переедут 165 человек из 54 аварийных помещений.