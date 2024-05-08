Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Пушкино | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 10:56 Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Пушкино Открытые источники

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Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Пушкино на Октябрьской улице. Там получат квартиры 65 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, дом расположен на Октябрьской улице. После подписания акта приема-передачи жители смогут оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записаться детей в школы и проводить юридические процедуры.

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Восьмиэтажное здание построили по современным технологиям, а на территории провели комплексное благоустройство. Там разместили детские площадки и парковку.

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