Сегодня 15:11 Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Краснозаводске Фото: Минстрой МО
Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Краснозаводске. Туда переедут 138 человек.
Дом на улице Строителей возвели по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области". Объект получил разрешение на ввод, и теперь туда смогут переехать 138 человек. Всего расселят 38 помещений площадью около 2,2 тысячи квадратных метров.
Собственники получат ключи от квартир до конца октября.
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