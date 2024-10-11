Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Краснозаводске. Туда переедут 138 человек.

Дом на улице Строителей возвели по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области". Объект получил разрешение на ввод, и теперь туда смогут переехать 138 человек. Всего расселят 38 помещений площадью около 2,2 тысячи квадратных метров.

Собственники получат ключи от квартир до конца октября.

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