Дом для переселенцев из аварийного жилья начали строить в Зарайске

Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного фонда стартовало в муниципалитете на Московской улице. Квартиры в новом здании получат около 140 человек.

Работа выполняется оперативно. Уже залит фундамент площадью 670 квадратных метров. В настоящее время специалисты занимаются монтажом арматурного каркаса, который станет основой для дальнейшего возведения конструкции здания.

По словам подрядчиков, строительство ведется строго по графику и соответствует всем нормативным требованиям качества. Все строительные материалы доставлены вовремя, а на площадке работает необходимая техника.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что проект, который реализуется в рамках программы переселения из ветхого фонда, является важным шагом в решении жилищной проблемы. «Мы продолжаем работать над улучшением условий жизни для людей, нуждающихся в поддержке», — сказал руководитель муниципалитета.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце 2026 года.