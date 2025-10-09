Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Рошале в 2025 году

В Рошале завершают строительство восьмиэтажного дома для переселенцев из аварийного фонда. Готовность объекта оценивается на уровне 88%. Завершение запланировано на четвертый квартал этого года, сообщили в подмосковном стройнадзоре.

Сейчас рабочие ведут монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей, и уже приступили к внутренней отделке помещений.

Стройку проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» на 2019–2025 годы.

В доме расположат 82 квартиры: 75 — однокомнатных, семь — двухкомнатных. Их владельцами станут жильцы ветхих домов с улиц Октябрьской революции, 3-го Интернационала, 3-й Пятилетки, Урицкого и Фридриха Энгельса.

В Главгосстройнадзоре Подмосковья напомнили, что в конце 2024 года было завершено строительство еще одного дома для переселенцев, который располагается рядом. В него уже переехали 62 семьи.