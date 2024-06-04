Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Поварове в этом году

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Строительство дома в микрорайоне Локомотивный в поселке Поварово под Солнечногорском продолжается. Все 96 квартир здесь предназначены для переселенцев из аварийного фонда.

Прогресс строительных работ проверили глава муниципалитета Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов.

На данный момент у застройщика несколько основных задач: подключить инженерные сети к дому и завершить внутреннюю отделку помещений. Глава округа отметил необходимость увеличения числа рабочих на строительной площадке в ближайшие дни. Кроме того, администрация муниципалитета будет контролировать работы на объекте ежедневно, а не еженедельно.

«У этого дома и без того непростая история — его возведение началось еще в 2017 году. Процесс строительства по разным причинам шел медленно и нестабильно. Но в прошлом году нам удалось решить многие проблемы, главная из которых — финансовая. Уверен, небольшое отставание от графика сегодня не помешает нам выдать новоселам ключи от квартир в этом году», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске действуют следующие способы переселения из ветхого жилья: приобретение квартир в новостройках и на вторичном рынке с помощью администрации округа, а также возможность воспользоваться жилищным сертификатом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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