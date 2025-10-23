Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в поселке Южном в 2025 году

В Южном поселке микрорайона Климовск в Подольске продолжают строить дом для переселенцев из аварийного жилья. Завершить работы на объекте планируют до конца 2025 года.

Сейчас специалисты проводят монтаж лифта. Пусконаладочные работы на объекте стартуют через пару недель. Также в квартирах завершается установка окон, металлических дверей и остекление балконов.

Работы реализуются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» за счет бюджетных средств.

В подмосковном Минстрое напоминают, что в Южном поселке 30 аварийных домов. Все они построены в 50-х годах. На первом этапе из них расселят порядка 200 семей.

В новую 17-этажку переедут жители 16 ветхих зданий. Еще один дом с квартирами для переселенцев строят рядом. Всего новое жилье получат 836 человек.