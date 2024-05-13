Дом для переселенцев из аварийного жилья достроили в Пушкино | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:04 Дом для переселенцев из аварийного жилья достроили в Пушкино Открытые источники

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Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Мамонтовке под Пушкино. Туда переедут более 320 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в девятиэтажном здании обустроити 115 квартир. В них переедут жители по программе переселения из ветхих домов. Дом возвели по современным технологиям с применением износостойких материалов.

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На территории также обустроили парковку, а также установили детские и спортивные площадки.

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