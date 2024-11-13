Еще один дом для переселенцев из аварийного фонда построят в Солнечногорске

Специализированный застройщик «Стройиндустрия» получил разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Школьная в поселке Поварово под Солнечногорском, куда переедут жители аварийного фонда. Компания уже приступила к разметке участка под котлован.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов проверили начало строительных работ. В новостройку планируется переселение жителей домов № 11, 12 и 13 в микрорайоне № 2 поселка Поварово. Для удобства граждан в помещении территориального отдела был открыт офис, где представители застройщика и администрации оказывают консультации и помогают решать документальные вопросы. Из 105 семей уже 60 выбрали способ расселения — получение сертификата на приобретение жилья по договору долевого участия.

«Жители просили нас, чтобы после расселения они остались в Поварово, и мы нашли такую возможность. Люди смогут наблюдать за каждым этапом строительства дома. Застройщик опытный: уже реализовал несколько жилищных проектов в округе. В доме будет встроенный детский сад площадью более тысячи квадратных метров. В поселке есть вся инфраструктура для комфортной жизни», — рассказал Константин Михальков.