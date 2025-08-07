Дом для переселенцев из аварийного фонда построят на Станционной улице в Дубне

Возведение многоэтажного дома началось по программе комплексного развития территории. Новые квартиры в нем получат жильцы 63 квартир аварийного дома на улице Правды, 21.

Разрешение на строительство получено. Сейчас идет работа по подготовке свайного поля. Всего проектом монолитного 12-этажного трехсекционного дома предусмотрено 285 квартир.

Дом № 21 по улице Правды признали аварийным еще в 2019 году. Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что в здании выявлены серьезные отклонения в части перекрытий и несущей конструкции. Жителям предложили два варианта — получить денежные средства на самостоятельную покупку квартир или участвовать в программе комплексного развития территории.

«Мы с жителями регулярно встречались, обсуждали пути, и в итоге жильцы единогласно проголосовали за КРТ», — сказал Максим Тихомиров.

Новый дом на Станционной улице будет готов в 2026 году. Для удобства жителей расселение проводят в рамках одного и того же жилого квартала. Напомним, по программе КРТ переселенцы получат полностью отремонтированные и оборудованные сантехникой квартиры.