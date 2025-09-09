Дом для переселенцев из аварийного фонда достроят в Зарайске в 2026 году

Возведение нового четырехэтажного дома продолжается на Московской улице в Зарайске. Туда переедут 140 человек, жилье которых признали аварийным.

Работы на строительной площадке идут круглосуточно и без выходных, что свидетельствует о высоком уровне организации и ответственности подрядчиков. Строителеи уже подготовили котлован и приступили к возведению фундамента.

Новый дом, построенный на монолитной плите, будет состоять из трех корпусов. Жильцы смогут сразу же заселиться в новые квартиры, так как сдаваться они будут с готовой отделкой. На прилегающей территории обустроят детскую площадку и удобную парковку.

Общая площадь расселяемого жилья составит 4114,1 квадратных метра. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец 2026 года. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на улучшение жилищных условий населения.

В городском округе планируется расселить более 430 человек из 6,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.