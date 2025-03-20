Дом для переселения жителей из аварийных бараков 1937 года построят в Дубне

В Дубне прошла встреча с подрядчиком, который будет возводить 11-этажный дом на Тверской улице для переселения жителей из аварийного жилья. Через два года собственники квартир в бараках переедут в комфортабельную многоэтажку.

На встрече обсудили расположение парковки, детской площадки, пешеходных дорожек и зеленой зоны. Жители попросили сократить этажность дома до 11, хотя изначально планировали возвести 17 этажей. Для собственников соседних домов это был критичный момент, и подрядчик прислушался к их мнению. Однако в новом доме место хватит всем, кто сейчас живет в бараках на Тверской и Октябрьской улицах.

«Помочь жителям бараков переехать в комфортное жилье — одна из приоритетных задач. При поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева продолжаем двигаться в сторону окончательного решения этого вопроса. В обязательном порядке все этапы застройки нового района согласуем и с местными жителями», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Бараки построили в 1937 году. Бабушка Карины Багинян тоже мечтала провести последние годы жизни в благоустроенной квартире. Теперь в ней будет жить ее внучка.

«Было много программ, много обещаний, но как-то все не осуществлялось. Теперь застройщик конкретно сказал, что будет первый дом, и жители переедут. Мы много работали над этим, и теперь я рад невероятно», — сказал председатель Совета депутатов в Дубне, член партии «Единая Россия» Александр Руденко.

Подрядчик пообещал, что предложения и пожелания горожан будут услышана при строительстве.