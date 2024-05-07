Дом для переселения из ветхого жилья построили в Пушкино | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 09:59 Дом для переселения из ветхого жилья построили в Пушкино из открытых источников

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Новый жилой дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья ввели в эксплуатацию на улице Октябрьская в Пушкино. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В ближайшее время жилье в новом доме получат 180 человек.

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Восьмиэтажное здание рассчитано на 65 квартир от одной до пяти комнат, готовых к заселению. Внутри сделана чистовая отделка.

Во дворе выполнили благоустройство и озеленение. Здесь оборудованы детские и спортивные площадки, а также парковочные пространства. В пешей доступности развитая социальная инфраструктура.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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