Дом для переселения из аварийного жилья построят в поселке Южном в Подольске

Еще один 17-этажный дом построят для расселения из аварийного жилья в поселке Южном в Подольске. Контракт на возведение уже заключили с ООО «Триумф», сообщили в подмосковном Минстрое.

Сейчас в поселке остается 30 аварийных домов. Все они возведены более 60 лет, самое старое из них — 1848 года постройки. Два дома уже расселили. Для переезда жителей из остальных сдадут первую 17-этажку и до конца следующего года вторую. Сейчас подрядчик готовится к проведению работ.

Первый дом рассчитан на 199 квартир или 382 жителя. Старт его строительства отложили из-за выноса сетей и сноса двух старых домов. Завершить работы планируют до конца этого года, а весной переселенцам уже начнут вручат ключи.

Во второй многоэтажке расположат 215 квартир для 456 жителей. Постройку возведут около бывшей коррекционной школы. Работы закончат в конце следующего года. Это позволит закрыть вопрос с аварийным жильем в Южном поселке.