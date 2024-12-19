Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Деденево под Дмитровым. Туда переедут около 110 человек.
Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили ход работ на площадке. Проект уже реализовали на 100% — застройщик получил заключение о соответствии, скоро дом введут в эксплуатацию. Туда переедет 41 семья — это около 110 человек.
На первом этаже дома оборудовали одну квартиру для маломобильных жителей.
Здание построят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.
Дом для переселения из аварийного жилья построили в поселке Деденево
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