Дом для переселения из аварийного жилья построили в поселке Деденево

Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Деденево под Дмитровым. Туда переедут около 110 человек.

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили ход работ на площадке. Проект уже реализовали на 100% — застройщик получил заключение о соответствии, скоро дом введут в эксплуатацию. Туда переедет 41 семья — это около 110 человек.

На первом этаже дома оборудовали одну квартиру для маломобильных жителей.

Здание построят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.