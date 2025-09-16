Дом для деятелей ракетно-космической отрасли СССР отреставрируют в Королеве

Главное управление культурного наследия Подмосковья выдало разрешение на проведение исследований и изысканий в жилом доме № 16 на улице Фрунзе в Королеве. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Здание входит в градостроительный ансамбль «Квартал № 23», возведенный в конце 1940-х — начале 1950-х годов для ученых и конструкторов, стоявших у истоков ракетно-космической отрасли СССР.

Работы станут первым шагом к реставрации здания, чтобы сохранить его как объект культурного наследия. Дом имеет историческую ценность — в нем жили известные специалисты в области космоса, в том числе Николай Кисель и Михаил Ковалев.