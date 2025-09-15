Дом детского творчества в Лотошине открыли после капитального ремонта

Дом детского творчества в Лотошине капитально отремонтировали. Там обновили учебные классы и установили новое современное оборудование.

В учреждении ведут обучение по нескольким направлениям. Среди них художественное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, естественно-научное, техническое и спортивное.

В ходе капремонта в Доме детского творчества улучшили техническую базу. Там обустроили современные классы с интерактивным оборудованием, а также мастерские и спортивные залы.

«Открытие обновленного Дома детского творчества знаменует собой не только завершение ремонта, но и начало нового этапа. Впереди планируются масштабные проекты, международные конкурсы, научные исследования и яркие творческие достижения воспитанников», — отметили в Минобразования Подмосковья.