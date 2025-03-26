Дом 1917 года постройки отремонтируют в Коломне
В Коломне продолжают капитальный ремонт дома 1916 года постройки. Рабочие сейчас обновляют фундамент здания, расположенного в исторической части города.
Кирпичный дом находится на Красногвардейской улице в Коломне. Проведение работ ежедневно контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.
До конца 2025 года строители заменят перекрытия между этажами и на чердаке, а также отремонтируют подвал.
Проверить, внесен ли дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки завершения работ можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.
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