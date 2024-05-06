Должники вернули в бюджет Одинцова более миллиарда рублей с начала года | 360°

06 мая 2024, 15:54
Должники вернули в бюджет Одинцова более миллиарда рублей с начала года
Заседание комиссии по погашению долгов прошло в Одинцове
Заседание комиссии по погашению задолженности по налогам и неналоговым доходам в бюджет состоялось в администрации Одинцова. Общая сумма долга превысила 66 миллионов рублей. При этом с начала года более миллиарда рублей уже удалось вернуть в казну.
Шесть должников погасили свои долги в размере 18,9 миллиона рублей до заседания. Также на встрече представители двух организаций рассказали членам комиссии о мерах, которые предпринимают для оплаты долгов.
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Три заседания комиссии по должникам уже прошли в этом году. Таким образом, с начала года в бюджет вернули 1,2 миллиарда рублей.
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