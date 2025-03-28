Дольщики ЖК «Оптима» в Домодедове начали получать ключи от квартир

Дольщики жилого комплекса «Оптима» в Домодедове начали получать ключи от квартир. Достроить ЖК удалось благодаря совместной работе жителей, администрации округа, застройщика и контролирующих органов.
Строительство жилого комплекса началось еще в 2015 году, однако оно остановилось из-за банкротства компании. В результате работы продолжило предприятие «Премьера».
«Это был долгий и непростой путь. Благодаря совместной работе жителей с администрацией, застройщиком и контролирующими органами удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки», — поделилась глава округа Евгения Хрусталева.
Сегодня начала выдача ключей от квартир дома № 8-9, а затем сдадут дом № 1.
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