Дольщики ЖК «Оптима» в Домодедове начали получать ключи от квартир

Дольщики жилого комплекса «Оптима» в Домодедове начали получать ключи от квартир. Достроить ЖК удалось благодаря совместной работе жителей, администрации округа, застройщика и контролирующих органов.

Строительство жилого комплекса началось еще в 2015 году, однако оно остановилось из-за банкротства компании. В результате работы продолжило предприятие «Премьера».

«Это был долгий и непростой путь. Благодаря совместной работе жителей с администрацией, застройщиком и контролирующими органами удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки», — поделилась глава округа Евгения Хрусталева.

Сегодня начала выдача ключей от квартир дома № 8-9, а затем сдадут дом № 1.