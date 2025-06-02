Дольщикам жилого комплекса в Домодедове начали вручать ключи от квартир

В марте 2025 года сдали дома № 8 и № 9 в жилом комплексе «Оптима» в Домодедове. Теперь ключи получают собственники квартир во втором доме, и процесс будет продолжаться поэтапно.

Торжественную церемонию провели у дома № 1. Одной из первых новоселов стала дольщица Евгения Романова, которая прошла через все испытания проекта «Ледово», позже переименованного в жилой комплекс «Оптима».

«Нам на помощь пришел застройщик „Премьера“, и наш дом достроили», — поделилась радостью женщина.

Директор ООО «СЗ Ледовская» Сергей Саранский рассказал, что всех жильцов о получении ключей от квартир будут уведомлять письменно и устно по телефону. Он также отметил, что после сдачи домов начнется благоустройство территорий и создание комфортной городской среды.

«Мы благодарны всем тем людям, которые нам помогали, в нас верили. Мы, как ответственный застройщик, никого не подведем. И дома будут сданы. Мы пришли на эту землю, в этот регион надолго, на десятилетия. У нас все вместе получится», — подчеркнул Сергей Саранский.