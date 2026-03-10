Долю мобильной торговли увеличат до 50% в Подмосковье к 2030 году

Главное их преимущество перед стационарными точками — гибкость. Такие объекты легко перемещать с одной локации на другую без привлечения тяжелой техники, что избавляет предпринимателей от бюрократических сложностей.

К категории мобильной торговли относятся не только популярные сегодня фудтраки. Это и узкоспециализированный транспорт: автомобили-лавки, а также цистерны для молока или кваса.

Развитие этого направления закреплено в региональной стратегии. В рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» для муниципальных властей установили четкие ориентиры.

К 2026 году не менее 30% мест в схеме размещения нестационарных объектов должно отводиться под мобильные торговые объекты и автоматы. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до половины всех торговых точек.

Подмосковье не только формирует законодательную среду, но и обладает собственной производственной базой для наполнения этого рынка. Яркий пример — предприятие «Мобитрак», которое сегодня является одним из драйверов отрасли.

Мощности завода позволяют выпускать до четырех тысяч единиц продукции ежегодно. Там собирают не только фудтраки, но и мобильные бани, передвижные офисы и иные специализированные модули. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, что подтверждает ее надежность и безопасность.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что речь идет не просто о тренде, а об одном из приоритетов торговой политики.