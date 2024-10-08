Доля оплат по соцкартам в «Мострансавто» выросла на 16% с начала года

В этом году пассажиры «Мострансавто» совершили почти 180 миллионов поездок по социальным картам, что на 16,85% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Только в сентябре жители и гости области совершали более 690 тысяч поездок по социальным картам ежедневно. Лидерами по количеству поездок стали МАП № 10 в Королеве — 24,3 миллиона транзакций, МАП № 12 в Ногинске — 21,2 миллиона транзакций и МАП № 8 в Химках — 19,4 миллиона транзакций.

Самыми популярными маршрутами стали № 368 (Долгопрудная — Москва), № 1 (Подлипки — Силикатная) и № 22 (Пушкино — Ивантеевка).

Напомним, в автобусах также можно оплатить проезд картами «Стрелка», «Тройка» и банковскими картами.

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