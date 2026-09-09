Доля малоинвазивных операций в Подмосковье выросла на 6% за год
Использование малоинвазивных методов лечения расширяют в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Подобные операции дают возможность значительно снизить травматичность операций, а также существенно сократить восстановительный период.
«Доля таких вмешательств в Подмосковье достигла 64,2%. Это на 6,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — отметид заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Малоинвазивные операции проводят через небольшие проколы или естественные физиологические отверстия, что минимизирует повреждение тканей.
Специалисты используют лапароскопические, эндоскопические, внутрисосудистые и прочие современные методы лечения, учитывая особенностт заболевания.
Лечение по полису ОМС проводят бесплатно по направлению лечащего врача.