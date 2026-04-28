Доля малоинвазивных операций в Подмосковье увеличилась на 5% за год

Малоинвазивные технологии проведения операций применяют в медучреждениях Подмосковья. За первый квартал года было проведено более 60 тысяч таких вмешательств, это на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева, малоинвазивные операции позволяют делать операции менее травматичными для пациента.

«Малоинвазивная хирургия — это не просто современный метод: операции без больших разрезов означают меньше боли и короткое восстановление для пациента. Например, при лечении холецистита или в офтальмологии — мы уже приблизились к 100%. Это результат системной работы: новое эндоскопическое оборудование, стационары кратковременного пребывания — все это работает на пациента», — отметила Людмила Болатаева.

Лечение проводят бесплатно по полису ОМС. Его назначает лечащий врач при наличии показаний.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, приложение «Добродел.Здоровье», а также через региональный портал «Здоровье» и чат-бот в МАХ.