Долговременный уход на дому стал доступен в 17 округах Подмосковья

Участники спецоперации, инвалиды и пожилые люди могут бесплатно оформить долговременный уход на дому в Подмосковье. Такая возможность уже появилась в 17 округах региона.

Долговременный уход в Подмосковье уже получают более полутора тысяч человек, рассказал и в областном Минсоцразвития.

«В Подмосковье более полутора тысяч жителей получили услуги в рамках социального проекта по долговременному уходу. С начала этого года мы расширили масштаб, чтобы еще больше людей, нуждающихся в помощи, смогли получить услуги долговременного ухода. Теперь в рамках проекта такой уход смогут оформить жители 17 округов нашего региона», — сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Проект уже запустили в Воскресенске, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Мытищах, Долгопрудном, Кашире и других муниципалитетах. Программа включает помощь на дому, наблюдение за здоровьем, социальную и психологическую поддержку. Это может делать как социальный работник, так и родственники, прошедшие специальное обучение.

Для оформления долговременного ухода нужно подать заявление по ссылке.