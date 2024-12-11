Клуб «Активное долголетие» в Орехово-Зуеве начал изучать новый вид йоги

Занятия по направлению «йога-колесо» стартовали в городе Куровское. Участники проекта «Активное долголетие» с интересом осваивают новые упражнения.

Тренировки проходят на базе Дворца спорта «Молодежный». Они включает в себя различные упражнения из йоги, фитнеса, стрейчинга и пилатеса.

С помощью специального колеса можно достичь более глубокой проработки асан йоги, лучше расслабить мышцы, что способствует достижению более высокого уровня практики.

Тренер Екатерина Тюрина рассказала, что на занятиях участники клуба работают с весом собственного тела, стараются укрепить мышцы, ослабление которых происходит с возрастом.

«Немножко трудновато, но будем осваивать», — поделилась впечатлениями от нового направления йоги пенсионерка Галина Бобкова.

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