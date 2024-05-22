Долголеты из Мытищ приняли участие в Фестивале достижений

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Активисты клуба «Активное долголетие» в Мытищах приняли участие в отчетном Фестивале достижений.Участники клуба исполнили песни, стихи, продемонстрировали танцевальные и театральные номера.

Свои работы представили участники студий «Изобразительное искусство», «Вязание и бисероплетение», «Умелые ручки», «Лоскутное творчество», «Структурная живопись». Каждый номер концерта зрители встречали аплодисментами.

«Особо хочется отметить, что активистов очень поддерживают их близкие. Сын поэтессы нашего клуба Александры Боковой — Артем исполнил песни под гитару на стихи своей мамы. Приятно осознавать, что все мы — одна большая и дружная семья, и у каждого ее члена в нашем клубе открываются новые грани таланта», — рассказала руководитель клуба Снежана Галушевская

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах работает несколько отделений клуба «Активное долголетие». Телефон для справок: 8-916-975-12-46.

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