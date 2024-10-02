Активисты из Лобни побывали на Областном фестивале ко Дню пожилых людей

Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни отметили пятилетие проекта и День пожилого человека. Для них организовали поездку на областной фестиваль «Живи ярко!».

Гости праздника поучаствовали в разнообразных мастер-классах. Они изготавливали цветы, рисовали и расписывали пряники, а также делали интересные снимки в специально организованных фотозонах.

Кульминацией фестиваля стал концерт, на котором прозвучали известные и любимые многими песни прошлых лет. Для представителей старшего поколения исполнил свои хиты специальный гость Прохор Шаляпин. Все желающие могли потанцевать под музыкальные композиции.

Члены лобнинского клуба поблагодарили главу города Анну Кротовой, которая предоставила им транспорт для поездки на фестиваль.

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