Долголеты из Истры посетили госархив кинофотодокументов в Красногорске

Участники «Активного долголетия» побывали на экскурсии в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Они смогли встретиться и пообщаться с известным режиссером Александром Ильиным.

Деятель кино рассказал о своем творческом пути и о киноиндустрии, а также вместе с долголетами посмотрел документальный фильм «Дети капитана Зорченко». Активисты также посетили выставку, на которой представлены старинные кадры, кинохроники и фотодокументы XIX века.