Долголеты из Истры посетили госархив кинофотодокументов в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Участники «Активного долголетия» побывали на экскурсии в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Они смогли встретиться и пообщаться с известным режиссером Александром Ильиным.

Деятель кино рассказал о своем творческом пути и о киноиндустрии, а также вместе с долголетами посмотрел документальный фильм «Дети капитана Зорченко». Активисты также посетили выставку, на которой представлены старинные кадры, кинохроники и фотодокументы XIX века.

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

До конца сентября пенсионеры планируют посетить архив еще раз.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил бесплатное посещение музеев для пенсионеров Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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