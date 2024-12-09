Благотворительная акция «Дарим тепло» прошла в Богородском округе

Подопечным детских учреждений вязаные изделия помогают не заболеть простудой в холодное время года. Бабушки из «Активного долголетия» получили пряжу от Центра инициатив и за несколько недель изготовили большую партию теплых носков и варежек для ребятишек.

Изделия, которые несут в себе частичку тепла души мастериц, передадут к Новому году в социальные приюты и детские дома, воспитанники которых так нуждаются в заботе и внимании.

Благотворительная акция «Дарим тепло» традиционно проходит в муниципалитете уже 11 лет. Она дает возможность поучаствовать в оказании помощи нуждающимся тем категориям населения, которые не имеют больших средств. Члены клуба «Активное долголетие» могут ощутить полезность для обществе и реализовать творческий потенциал.

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