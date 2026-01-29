Долголеты из Богородского округа побывали на бывшем засекреченном объекте

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа побывали в музее «Бункер-42» на Таганке в Москве. Ранее это был засекреченный объект, построенный в период холодной войны.

Поездка была приурочена к особой дате — в этот день в 1944 году было прорвано блокадное кольцо, и Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Эта дата добавила экскурсии особое значение.

Экскурсантам предстояло спуститься на 65 метров под землю, на минус 18 этаж, где они оказались в окружении стен из железобетона. Как признались участники проекта «Активное долголетие», в эти минуты они думали не только о глобальных конфликтах 20 века, но и о личном мужестве и стойкости тех, кто выживал 872 дня в осажденном городе без света, тепла и еды.

Эта экскурсия стала одним из мероприятий, посвященных памятной дате. В этот же день в округе прошла традиционная акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи». Горожане, представители администрации и общественных организаций возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. На площади работали тематические локации, а волонтеры раздавали всем желающим символические 125 граммов блокадного хлеба.