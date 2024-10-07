Долги по зарплате выплатили работникам котельных в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Собрание сотрудников ресурсоснабжающих предприятий состоялось в Чехове. Главным вопросом стала выплата задолженности по заработной плате.

Юрист Дмитрий Барков, представляющий операторов котельных, рассказал, что часть работников получила свою зарплату, находясь в зале во время мероприятия, еще части деньги выплатили накануне. «Задолженность, которая была в последние месяцы, практически ликвидирована», — заявил Барков.

Также стало известно, что оклады многих сотрудников были увеличены. Такие меры помогут в привлечении новых кадров на рабочие места. Например, оператор паровой котельной вместо 25 тысяч рублей сейчас будет получать 55 тысяч.

«Это серьезное увеличение заработной платы. По итогу сегодняшнего совещания я вижу, что люди тоже оценили», — отметил исполняющий обязанности генерального директора предприятия «ЖКХ Чеховского района» Александр Тетерин.

В результате разговора сотрудники предприятий получили ответы на все заданные вопросы. Участники встречи надеются, что в дальнейшем ситуаций с задержкой зарплаты возникать не будет.

На мероприятии также затронули вопрос обучения новых работников. Александр Тетерин сообщил, что в дальнейшем планируется заключить договоры со специализированным учебным центром, который находится в соседнем городе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте