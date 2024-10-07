Долги по зарплате выплатили работникам котельных в Чехове
Собрание сотрудников ресурсоснабжающих предприятий состоялось в Чехове. Главным вопросом стала выплата задолженности по заработной плате.
Юрист Дмитрий Барков, представляющий операторов котельных, рассказал, что часть работников получила свою зарплату, находясь в зале во время мероприятия, еще части деньги выплатили накануне. «Задолженность, которая была в последние месяцы, практически ликвидирована», — заявил Барков.
Также стало известно, что оклады многих сотрудников были увеличены. Такие меры помогут в привлечении новых кадров на рабочие места. Например, оператор паровой котельной вместо 25 тысяч рублей сейчас будет получать 55 тысяч.
«Это серьезное увеличение заработной платы. По итогу сегодняшнего совещания я вижу, что люди тоже оценили», — отметил исполняющий обязанности генерального директора предприятия «ЖКХ Чеховского района» Александр Тетерин.
В результате разговора сотрудники предприятий получили ответы на все заданные вопросы. Участники встречи надеются, что в дальнейшем ситуаций с задержкой зарплаты возникать не будет.
На мероприятии также затронули вопрос обучения новых работников. Александр Тетерин сообщил, что в дальнейшем планируется заключить договоры со специализированным учебным центром, который находится в соседнем городе.
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