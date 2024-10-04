Долги по заработной плате выплатят сотрудникам котельных в Чехове

На совещании главы городского округа Михаила Собакина со специалистами ресурсоснабжающих организаций обсудили тему возникшей задолженности по заработной плате. Операторы котельных уже начали получать выплаты, до конца недели долги погасят перед всеми сотрудниками.

Вопрос задолженности по зарплате перед сотрудниками котельных городского округа Чехов уже поднимали на встречах с главой муниципалитета Михаилом Собакиным. Специалисты подтвердили, что выплаты начали поступать на их счета. Начисленную заработную плату к концу недели получат все работники.

Также по словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, увеличили отплату труда сотрудникам «Водоканала».

Работники котельных рассказали, что ситуация стала лучше: в штат приняли новых сотрудников. Например, в Стремилово трудоустроились два оператора, также там появились новые слесари и наладчики.

На встрече затронули и тему обучения вновь устроившихся на работу специалистов. Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» заключит договор со специализированным учебным центром, который расположен в соседнем городе.

Также в муниципалитете продолжают давать тепло в социальные учреждения. Сейчас там уже отапливают 58 образовательных заведений, 19 учреждений здравоохранения и 22 культуры. Подача тепла в многоквартирные дома стартует в округе 7 октября.

«Напоминаю жителям, что в процессе могут возникнуть случаи завоздушивания системы, что заблокирует подачу тепла в квартиры. Работы по развоздушиванию будут проводиться сотрудниками коммунального предприятия и управляющих компаний в течение 10 дней. Жителям также стоит проверить исправность радиаторов и кранов, а также убедиться в отсутствии утечек на внутриквартирных сетях», — сказал Михаил Собакин.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».