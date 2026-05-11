Документальный спектакль о летчице Галине Брок-Бельцовой показали в Химках

Документальный спектакль «Жизнь как подвиг», посвященный легендарной летчице Галине Брок-Бельцовой, показали 8 мая в «Лиге первых» в Химках. В основе постановки — реальная биография героини, рассказы о фронтовой жизни и мужестве.

Галина Павловна попала на фронт сразу после школы. Она прошла отбор из 400 претенденток для обучения на военных самолетах в 1940 году, принимала участие в боевых действиях и освобождении Белоруссии. За особые заслуги перед Отечеством награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. После войны занималась общественной деятельностью, стала вице-президентом Союза женщин летных специальностей «Авиатриса».

«Судьба Галины Павловны является примером беззаветного служения Отечеству, силы духа и преданности своему делу. Особенно ценно, что через язык театрального искусства подвиг героев становится ближе и понятнее молодежи. Уверена, такие проекты воспитывают уважение к истории нашей страны и чувство ответственности за ее будущее», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Художественную постановку представили артисты театра «Город» из Долгопрудного. Инициатором постановки стала председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарская. Организаторы показа — Химкинское и Долгопрудненское отделения Союза женщин России.