Документальный фильм о значимых экологических проектах представили в Подмосковье

В Московской области презентовали документальный фильм Всероссийского экологического движения «Экосистема», созданного по поручению президента России Владимира Путина. Картина рассказывает о значимых проектах и результатах работы движения в регионе, а также о людях, которые своим примером вдохновляют других беречь природу.

Подмосковное отделение «Экосистемы» признано одним из самых активных в стране — оно вошло в пятерку лидеров среди всех субъектов России.

Такой результат свидетельствует о высоком уровне вовлеченности местных жителей в экологическую повестку, а также говорит об успешной реализации множества природоохранных проектов.

Создатели фильма надеются, что его демонстрация на региональных медиаплатформах, в средствах массовой информации, социальных сетях, а также в образовательных и культурных учреждениях поможет привлечь еще больше внимания к теме экологического образа жизни.

Показ картины не только позволит повысить осведомленность жителей Московской области, но и проинформирует их о возможности присоединиться к движению «Экосистема» в качестве волонтеров.

Фильм можно посмотреть по ссылке.