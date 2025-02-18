Документальный фильм о селе Молоди показали на международном кинофестивале

Картина рассказывает об истории известного своей воинской доблестью подмосковного села Молоди с начала 20 века и до Перестройки 1991 года. В фильме использовали воспоминания местных жителей о революции 1917 года, Великой Отечественной войне и других ключевых вехах истории.

«Я рада, что сегодня в зале не только люди старшего возраста, но и молодежь. Мне бы хотелось донести до них не только увлекательные сюжеты из жизни предыдущих поколений, но и показать другую необычную для нас сегодня суть людей, общества — как это может быть. Бескорыстное служение своей стране, родному краю, инициатива, совместный труд — то, без чего не мыслили себя наши деды», — рассказала режиссер, член союза журналистов Ольга Михеева.

Документальный фильм планируют опубликовать и в интернете.

Фестиваль проходит с 7 по 14 февраля 2025 года в Москве и Московской области. Учредителем мероприятия выступил Союз деятелей музыки, кино и телевидения.