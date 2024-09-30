Документальный фильм о Марине Цветаевой покажут в Химках 8 октября

Кинопоказ ко дню рождения великой русской поэтессы проведут в Центральной детской школе искусств. Творческий вечер организуют в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Творчество Марины Цветаевой оказало огромное влияние на становление русской литературы. Жителям Химок покажут фильм «Последний дневник» из цикла «Острова» телеканала «Культура». Он основан на дневниковых записях великой поэтессы серебряного века, написанных в последний год ее жизни.

«Воспитание духа патриотизма в подрастающем поколении — одна из важнейших задач, стоящих перед нами. Изучение наследия великих русских поэтов и писателей, таких как Цветаева, помогает формировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее историю и культуру», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие проведут 8 октября в 11:00 по адресу: улица Чапаева, дом 6.

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